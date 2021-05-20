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أستاذ المناعة: احذروا تناول الفيتامينات بشكل عشوائي.. وحافظوا على صحتكم النفسية (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة توتنهام ترينت ببريطانيا، من تناول الفيتامينات بكثرة، مشيرا إلى أن تناول الفيتامينات بشكل عشوائي لمدة طويلة قد يجهد أجهزة الجسم.

وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أنه يفضل تناول غذاء متوازن أفضل من الحصول على فيتامينات، معلقا: "الفيتامينات والفواكه تصنيع رباني وبتعطي الجسم ما يحتاجه من فيتامينات".

وناشد أستاذ المناعة بجامعة توتنهام ترينت ببريطانيا، المواطنين ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميا لتنشيط الدورة الدموية، مع تناول غذاء صحي، مشددا على أهمية الحفاظ على صحتنا النفسية.

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