"العدل" تصدر كتيبا بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، كتيبا بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتي أنشأت عام 1964.



وتضمن الكتيب نبذة تاريخية عن مصلحة الشهر العقاري، وتطوير مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والذي تم على الثلاث محاور التالية.



المحور الاول: زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة



المحور الثاني: خدمات التوثيق والشهر العقاري الإليكترونية



المحور الثالث: تهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات.



كما تضمن الكتيب أهمية التسجيل العقاري وعناوين مقار الشهر العقاري وعناوين المنافذ البريدية.