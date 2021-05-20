"تعليم الجيزة" تنهي استعداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021

واستعدت مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال 262474 طالبا وطالبة مقسم على 664 لجنة بجميع مدارس الجيزة.





وقالت التربية والتعليم بالجيزة خلال بيان صحفي لها اليوم الخميس، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ هذا وسوف تشكل لجان فرعية بالادارات التعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية.



وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة: تم الانتهاء من الصيانة البسيطة من المرافق والأثاث وتأمين الحجرات للجان النظام والمراقبة وتشكيل لجان النظام والمراقبة.



وشدد "الجيار" بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير.





وقال الجيار خلال بيان: إنه سيتم عقد عده لقاءات مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية والسادة رؤوساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 20212020 الدور الأول.



وشدد الجيار على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.

أكد مجدى الجيار – وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى الدور الأول 2021من قبل معالى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والذي سيبدأ خلال الفترة من 5 يونيو إلى 10 يونيو 2021