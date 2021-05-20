وصول ملكة جمال صربيا لترويج الغردقة سياحياً





وصلت أمس أيما لابينوف ملكة جمال صربيا لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة لترويج فنادق البحر الآحمر والجدير بالذكر أن ملكة جمال صربيا فازت بلقب ملكة جمال الذى نظمها أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لعام ٢۰٢۰ - ٢۰٢١ ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والتى أقيمت نوفمبر من العام الماضى بالتعاون مع شركة أيكو سباير ودكتورة أمال رزق.



وفى تصريحات سابقة لجوجوسلاف لى فوكادينوفيك سفير جمهوريا صربيا في القاهرة أكد على تميز العلاقات المصرية الصربية وأن مصر وبالآخص الغردقة بالبحر الآحمر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان مما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.