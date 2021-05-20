4 أسماء لخلافة مورينيو في تدريب توتنهام

أكدت التقارير الصحافية، بأن نادي توتنهام هوتسبير، قلص القائمة المختصرة للمدربين إلى أربعة خيارات فقط، مع اقترابهم من تعيين مدير فني جديد.









مر شهراً على رحيل جوزيه مورينيو، الذي حُرم من فرصة إدارته في نهائي كأس كاراباو، قبل أن يحل محله المدرب المؤقت ريان ماسون.









وهذا لا يعني أن توتنهام تجاهل المشكلة إلى جانب واحد، بعد أن تحدث بالفعل إلى عدد من المدربين حول المنصب.









وكان النادي يعتزم تعيين مدرب جديد في مكانه قبل نهاية هذا الموسم، لكن العملية استغرقت وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً.









هذا لأن توتنهام واجه عددًا من النكسات في سعيه للحصول على اتفاق مع المدربين الذين يستهدفهم، أبرزها عندما قرر الهدف الأول جوليان ناغيلسمان الانضمام إلى بايرن ميونخ.









كما تعهد بريندان رودجرز بمستقبله مع ليستر، والبقاء بالفريق، قبل أن يجدد إريك تن هاغ عقده مع أياكس.





والآن، اقتصرت خيارات توتنهام على أربعة أسماء فقط لخلافة مورينيو بتدريب الفريق من بداية الموسم المقبل.





هؤلاء هم: تين هاغ الذي سيكلف الآن رسوم تعويض كبيرة، وكذلك مدرب برايتون، غراهام بوتر، ومدرب بلجيكا، رالف رانجنيك، وروبرتو مارتينيز.





ولا يزال من غير الواضح من هو بالضبط المرشح المفضل للوظيفة، لكن خيارات توتنهام لا تزال محدودة إلى حد كبير.





وسلطت الهزيمة 1-2 على ملعبه أمام أستون فيلا الضوء على حجم المهمة التي تنتظر المدرب المقبل.





وقد تكون هذه آخر مباراة لهاري كين مع توتنهام على بقميص الفريق، وهناك إعادة بناء كبيرة داخل النادي.





ويريد "السبيرز" تعيين مدرباً لديه أسلوب اللعب الهجومي القائم على الاستحواذ، كما يرغبون أيضاً أن يكون لمديرهم الفني سجل حافل في تطوير المواهب وتحسينها.