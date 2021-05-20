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اجتماع للمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل برئاسة نتنياهو

الخميس 20/مايو/2021 - 03:31 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قالت وسائل إعلامية، إن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل، سيعقد اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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نتنياهو قطاع غزه المواجهات في القدس المجلس الوزاري المصغر الشيخ جراح

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