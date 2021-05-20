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إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)

الخميس 20/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تتقدم الإدارة الزراعية بمركز ومدينة طامية، ومديري الجمعيات الزراعية بطامية والمزارعين بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على الجهد المبذول من أجل توفير تقاوي محصول عباد الشمس الزيتي.

يذكر أن عباد الشمس من المحاصيل الزيتية الاستراتيجية يعتمد عليه في إنتاج زيوت الطعام وأعلاف الحيوانات ويستخرج منه أعلاف بقيمة بروتين تصل إلى 36% وترتفع نسبة الزيوت ببذوره إلى 45%، كما يستهلك كمية قليلة من مياه الري والأسمدة مقارنة بالمحاصيل الأخرى ومدة بقائه في الأرض 4 شهور مما يعود بالربح الاقتصادي المرتفع علي المزارع حيث يصل متوسط إنتاج الفدان 1.2 طن، ويقدم موقع الأرض أهم المعاملات الزراعية لدوار الشمس بدءا من تجهيز الأرض ونصائح لمزارعيه بعد الحصاد.
إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)
إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)
إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)
إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)

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