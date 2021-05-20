إدارة طامية الزراعية بالفيوم تشكر وكيل الوزارة على توفير تقاوي عباد الشمس (صور)

تتقدم الإدارة الزراعية بمركز ومدينة طامية، ومديري الجمعيات الزراعية بطامية والمزارعين بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على الجهد المبذول من أجل توفير تقاوي محصول عباد الشمس الزيتي.



