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كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

الخميس 20/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة الجولة الأخيرة مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي ضد نظيره فريق كريستال بالاس يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري.

وفاز فريق ليفربول على نظيره بيرنلي بنتيجة 3-0 أمس الأربعاء، في مباراة الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليرتفع رصيد الريدز إلى 66 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، ويحتاج للفوز في مباراة الجولة الأخيرة لتأمين مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

خاض محمد صلاح 36 مباراة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 2992 دقيقة، سجل 22 هدفًا، وصنع 4 أهداف خلال البطولة.

وينافس نجم منتخب مصر، اللاعب هاري كين نجم توتنهام هوتسبير على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما تساوى اللاعبين في رصيد الأهداف بـ22 هدفًا لكل منهما.

ويرغب "صلاح" في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مشواره بالدوري الإنجليزي بعدما سبق وحصد الجائزة مرتين مع ليفربول.

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