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بن شرقي يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش

الخميس 20/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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افتتحت يوم أمس مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وتستكمل مبارياتها اليوم بمواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين الزمالك ضد طلائع الجيش.

وقبل المواجهة المرتقبة يحتل الدولي المغربي أشرف بن شرقي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد إحدى عشر هدفًا.

وفيما يلي القائمة الكاملة لترتيب هدافي الدوري المصري :-

1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 11 هدفا
2- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا
3- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف
4- عمر كمال عبد الواحد - المصري - 10 أهداف
5- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف (انتقل اللاعب لأهلي طرابلس الليبي علي سبيل الإعارة )
6- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف
7- يوسف أوباما - الزمالك - 9 أهداف
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 9 أهداف
9- فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - 7 أهداف
10- شيمليس بيكيلى - مصر للمقاصة - 7 أهداف

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