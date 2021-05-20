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"استروكس وحشيش".. اعترافات ديلر لاتجاره في المخدرات لمكسبها السريع بكرداسة

الخميس 20/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ديلر، لاتجاره في مخدر الحشيش والأستروكس بكرداسة حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش  والأستروكس ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات، حيث اعترف بإتجاره للمخدرات.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري من المخدرات من أحد التجار،  ولجأ لتجارة المخدرات، لمكسبها السريع،  ويروج لتجارة المخدرات في منطقة الجيزة، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش والأستروكس.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الحشيش والأستروكس، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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