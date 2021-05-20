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ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

الخميس 20/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مصيره مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية التي تشهد نهاية عقده.

ساسي يقرر الرحيل عن الزمالك
ووصلت علاقة النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع مسؤولي القلعة البيضاء إلى طريق مسدود بعدما فشل الإدارة البيضاء في إقناعه بالحصول على مليون دولار في الموسم الواحد.

من جانبه أبدى النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، غضبه الشديد من تأخير مستحقاته المالية حيث تحرك الاعب لشكوى الزمالك.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من اللاعب التونسي فرجاني ساسي، أن نجم الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز للانتقال إليه في الموسم المقبل مقابل الحصول على 1.7 مليون دولار في الموسم.

وأتم المصدر موضحا أن أسرة النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ترغب في البقاء بمصر وعدم السفر إلى دولة عربية أخرى.

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