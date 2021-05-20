اليوم.. تامر عاشور ضيف "أجمد7" في "نجوم أف.إم"





يحل الفنان تامر عاشور، اليوم الخميس، ضيف برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، ليتحدث عن اعمال الغنائية الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.



ويكشف "عاشور"، عن إتجاهه الفترة الأخيرة لتقديم عدة أغان منفردة بدلاً من ألبوم كامل، وهل يستمر في ذلك أم سيعود للألبوم الكامل، كما يرد "عاشور" علي سوء التفاهم الذي حدث معه خلال شهر رمضان الكريم عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص ظهوره مع فتاة مصابة بالسرطان واعتقد البعض انه يسخر منها، ويوضح الحقيقة كاملة.



يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يذاع من الاحد للخميس، أسبوعياً عبر اذاعة "نجوم أف.إم" وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله.