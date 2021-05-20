Advertisements

روچينا بأطلاله جريئه علي "إنستجرام"

الخميس 20/مايو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
روچينا بأطلاله جريئه علي إنستجرام
نشرت الفنانة روجينا أحدث صور لها بأطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات " إنستجرام".

ظهرت الفنانة روجينا بأطلالة جريئه حيث ارتدت بدلة من الچينيز مع تصفيفه شعر وميكاب صاخب بدرجة روچ زرقاء.

الجدير بالذكر أن الفنانة روچينا شاركت في المارثون الرمضاني في أول بطولة مطلقة لها بمسلسل" بنت السلطان " تأليف أيمن سلامه إخراج احمد شفيق، بطولة باسم سمرة، محمد مهران، ندي موسي، بيومي فؤاد

أخبار تهمك

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ثلث ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

وفاة ابن المطرب سعد عبد الوهاب

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

01:10 م

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله