روچينا بأطلاله جريئه علي "إنستجرام"

نشرت الفنانة روجينا أحدث صور لها بأطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات " إنستجرام".



ظهرت الفنانة روجينا بأطلالة جريئه حيث ارتدت بدلة من الچينيز مع تصفيفه شعر وميكاب صاخب بدرجة روچ زرقاء.



الجدير بالذكر أن الفنانة روچينا شاركت في المارثون الرمضاني في أول بطولة مطلقة لها بمسلسل" بنت السلطان " تأليف أيمن سلامه إخراج احمد شفيق، بطولة باسم سمرة، محمد مهران، ندي موسي، بيومي فؤاد