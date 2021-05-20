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النصر يوضح حقيقة التعاقد مع باولينيو

الخميس 20/مايو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف نادي النصر السعودي، حقيقة التفاوض مع نجم نادي برشلونة السابق" باولينيو "، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت بوجود مفاوضات بين نادي النصر والبرازيلي باولينيو لاعب نادي جوانزو الصيني، خصوصا بعدما أنهى التعاقد بشكل رسمي مع مواطنه تاليسكا.

واتخذت الأمور اهتمامًا كبير ، عندما قام اللاعب البرازيلي بالتفاعل مع منشور حديث للنصر، عبر "إنستجرام" أحد مواقع التواصل الاجتماعي .

إلا أن النصر نفي وجود اي مفاوضات مع باولينيو، وأن النادي لم يستفسر من الأساس عن اللاعب.

وزاد ، تم ربط العديد من اللاعبين باسم النصر في الفترة الأخيرة، وجميع هذه الأسماء لم يتم التفاوض معها، ومن بينها باولينيو لاعب البارسا السابق .

وتعمل الإدارة حاليا على تقييم ما يحتاجه الفريق من لاعبين في الموسم المقبل، بهدف بناء فريق قادر على التتويج في البطولات المحلية والآسيوية.

وكان باولينيو قد انضم لصفوف فريق جوانزو في يناير 2019 قادما من برشلونة، وينتهي عقده مع بطل الصين في نهاية الموسم المقبل.

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