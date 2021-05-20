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شالكة يطرد 10 لاعبين

الخميس 20/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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واصل فريق شالكه الألماني لكرة القدم، عملية إعادة بناء الفريق لدوري الدرجة الثانية، بعدما أعلن اليوم الخميس، أن عشرة لاعبين سيتم الاستغناء عندما تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ذكر النادي أن الهبوط ينهي عقود بنيامين ستامبولي، وباستيان أوزكيبا، بينما لن يتم تجديد عقود لاعبين آخرين من بينهم شكودران موستافي، بجانب ستيفن سكرزيبسكي، وأليساندرو شوبف، ونبيل بن طالب.

وسيعود اللاعبون المعارون لأنديتهم وهم ويليام (فولفسبوغ)، وجونكالو باسينسيا، وفريدريك روينو (إينتراخت فرانكفورت)، وكيليان لودفيغ (سالزبورغ).

ولم يتم ضم الثنائي المخضرم كلاس يان هونتيلار، والمدافع سياد كولاسيناك، اللذان عادا لشالكه في يناير (كانون الثاني)، في القائمة، وذكرت وسائل الإعلان أن النادي يريد الإبقاء على الثنائي.

وذكر شالكه أن مدرب اللياقة، كويرين لوبيرت، وأخصائي التغذية ويبك-ماريا شيلسمان، والطبيب دينيس شميتز، سيتركون النادي بمحض إرادتهم، خاصة وأن شالكه ضمن احتلال المركز الأخير بالدوري الألماني الذي يختتم بعد غد السبت.

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