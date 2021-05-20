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إصابة إسرائيلي جراء استهداف مبنى بصاروخ في عسقلان

الخميس 20/مايو/2021 - 03:46 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة إسرائيلي جراء استهداف مبنى بصاروخ في عسقلان.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.           

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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