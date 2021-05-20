إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة 15 مايو بجمصة بمبلغ قدره 45 مليون جنية



أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إستكمال أعمال المرحلة الأولى بمشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة 15 مايو بجمصة بمبلغ قدره 45 مليون جنيه،حيث يجري العمل بالمرحلة الأولى بالمشروع بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه..



جاء ذلك لإنهاء مشكلات الصرف الصحى بمساكن المدينة مضيفا أن ذلك يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى والتى إستمرت لسنوات عديده..

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الاسكان وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وموافقته السابقة على إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بالمدينة حيث سبق وأن وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بروتوكول لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى للمشروع المذكور مع المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وذلك فى إطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية