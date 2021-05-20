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سيد عبد الحفيظ يكشف سر جلسته مع اللاعبين قبل مواجهة صن دوانز

الخميس 20/مايو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق جاء إلى جنوب إفريقيا بدوافع قوية، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة: كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد مدير الكرة على أن جلسته مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

وأكد مدير الكرة أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.

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