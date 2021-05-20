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27 مايو.. اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الخميس 20/مايو/2021 - 03:59 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان في 27 مايو بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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