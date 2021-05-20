أسعار الذهب تتكبد خسائر جديدة في تعاملات اليوم الخميس 20-5-2021

ستكملت اسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعتها محليا متأثرا بهبوط سعر الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته في أربع شهور بعد ارتفاع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

اسعار الذهب تفقد 9 جنيه في الجرام خلال يومين:

وهبط سعر جرام الذهب في مصر أمس بقيمة 6 جنيه للجرام، وانخفض في تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيه للجرام بعد مواصلة أسعار الذهب العالمية تراجعتها.

أسعار الذهب اليوم الخميس 20-5-2021 :

وبهذه التراجعات فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6384 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية:

وتراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أظهر أن البنك المركزي الأمريكي ربما يقترب من مناقشة تغييرات في سياسته النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1866.64 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن كان صعد بما يصل إلى 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1889.75 دولار للأوقية.

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