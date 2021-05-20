مؤشر جديد يقرب تشيلسي من ضم سانشو

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع غادون سانشو هذا الصيف، لشراءه قبل منافسيه المحتملين أبرزهم مانشستر يونايتد.









يعتبر سانشو أحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا، وكان هدفاً لمانشستر يونايتد منذ فترة طويلة.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن، فإن تشيلسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني لسانشو، حيث يتطلعون لإضافته إلى قائمة الشباب الموهوبين، الذين تم التعاقد معهم من ألمانيا في الأشهر الـ12 الماضية.





وسيطر احتمال توقيع نجم مانشستر سيتي السابق مع "الشياطين الحمر" على جزء كبير من فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 ، لكن في النهاية لم يكن النادي على استعداد لتلبية مطالب دورتموند، مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.





وبدا سانشو بطيئا هذا الموسم، لكنه سجل 14 هدفاً في 19 مباراة بجميع المسابقات مع دورتموند منذ مطلع العام، رغم غيابه سبعة أسابيع بسبب الإصابة.





توماس توخيل من أشد المعجبين باللاعب، وقد يحاول النادي التوقيع معه قبل يورو 2020، حيث يأمل دورتموند في تألقه مع منتخب إنجلترا، من أجل رفع سعره.