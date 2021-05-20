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الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

الخميس 20/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهدف مسؤولو الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بضم بديل ليوسف إبراهيم أوباما خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يتحرك لضم محمد إبراهيم
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا معروض على طاولة مسؤولي الزمالك لضمه في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة سيراميكا كليوباترا يرحبون ببيع محمد إبراهيم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وصول عرض مادي مناسب لامكانات اللاعب.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك يرغبوا في عودة محمد إبراهيم قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الأسبق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز صانع الألعاب، لاسيما بعد تراجع مستوى يوسف أوباما.

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