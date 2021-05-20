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بسبب لقب الليجا.. الشرطة الإسبانية تسيطر على شوارع مدريد

الخميس 20/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
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ستنشر سلطات مدريد 130 من عناصر شرطة البلدية السبت لتجنب الازدحام في محيط الساحات، التي سيحتفل بها أنصار أتلتيكو مدريد (ساحة نيبتونو) أو ريال مدريد (ساحة سيبيليس)، بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، حال فوز أحدهما بالبطولة في ذلك اليوم.

وأوضحت المتحدثة باسم البلدية ومفوضة الأمن والطوارئ، إنماكولادا سانز، في مؤتمر صحافي عقد عقب انتهاء اجتماع مجلس البلدية يوم الخميس، أنه ستكون هناك محاولة للحفاظ على استمرار حركة المرور، وسيتم منع توافد المشجعين إذا لزم الأمر.

وشددت على أنه يتوجب على الجماهير أن "تحتفل في المقام الأول في المنزل" وناشدت "عدم الذهاب بكثافة إلى هذه الساحات".

وفي حالة عدم احترام هذا الطلب، ستكون البلدية "مستعدة" لـ "التحكم في التوافد ولن يُسمح بتجمع أي عدد من الأشخاص أكبر مما توصي به الإجراءات الأمنية".

وسيتم وضع سياج حول الساحتين، ووضع "حواجز عديدة" للتحكم في أعداد المتوافدين.

وسيكون بحوزة عناصر الشرطة طائرات دون طيار (درونز)، وسيتابعون أيضاً الاحتفالات التي قد تقام في ملعب واندا متروبوليتانو، على الرغم من أن أتلتيكو سيلعب أمام بلد الوليد على ملعبه ثوريا، أو في مدينة فالديبيباس الرياضية، حيث سيلعب ريال مدريد مباراته أمام فياريال.

وأشارت سانز أيضاً إلى أن "الناديين أكدا أنهما لن يذهبا بالفعل إلى هذه الساحات".

وسيسدل الستار على الليجا الإسبانية هذا الأسبوع في جولة أخيرة يستمر فيها الصراع على اللقب بين أتلتيكو وريال مدريد، حيث يطمح أتلتيكو لتحقيق لقبه الثاني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، بينما يواصل الريال التشبث بأمل التتويج باللقب للعام الثاني توالياً مع زين الدين زيدان. 

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