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مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز

الخميس 20/مايو/2021 - 04:09 م
علي معلول
علي معلول
علي نبوي
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شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا.

وشارك معلول في جزء من مران الأهلي الجماعي وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود التئام كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

وخاض الأهلي مرانه اليوم في بريتوريا واشتمل على جوانب فنية وخططية، وحرص الجهاز الفني على تنفيذها بشكل عملي.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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