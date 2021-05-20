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مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز
الخميس 20/مايو/2021 - 04:09 م
علي نبوي
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شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا.
وشارك معلول في جزء من مران الأهلي الجماعي وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود التئام كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.
وخاض الأهلي مرانه اليوم في بريتوريا واشتمل على جوانب فنية وخططية، وحرص الجهاز الفني على تنفيذها بشكل عملي.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
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