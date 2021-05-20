ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط خلال ال`24 ساعة الماضية 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180 ألفا و 728 طنا , بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 79 ألفا و 319 طنا , بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4301 شاحنات.





وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 19835 طنا شملت "8500 طن فوسفات و 4500 طن علف بنجر و 5500 طن كسب صويا و 428 طن يوريا و 907 طن نترات امونيوم .





وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29913 طن شملت "3942 طن لفات حديد و 528 طن حديد صاج و 1100 طن زيت طعام و 959 طن ابلاكاش و 1344 طن خشب زان و 8312 طن خردة و 2500 طن قمح و 6600 طن ذرة و 1028 طن صودا معبأ و 3600 طن كلوريد ايثيلين .



