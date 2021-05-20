عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شارك سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وخضع سمير لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة جاهزيته للتواجد في التدريبات، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية بسبب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.





وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وتحليل أداء فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب وطريقة اللعب التي من الممكن أن يخوض بها المنافس مباراة العودة على ملعبه.





ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب الإفريقي بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بهدفين دون رد.



