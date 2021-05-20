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عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز
الخميس 20/مايو/2021 - 04:14 م
علي نبوي
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شارك سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وخضع سمير لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة جاهزيته للتواجد في التدريبات، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية بسبب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وتحليل أداء فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب وطريقة اللعب التي من الممكن أن يخوض بها المنافس مباراة العودة على ملعبه.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب الإفريقي بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بهدفين دون رد.
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