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أبو الغيط يُدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة

الخميس 20/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأكد أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن القصف الذي تعرض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مُخلفاً شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.
وأضاف المصدر أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مُسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسئولية عنها، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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قطر قطاع غزه الهلال الاحمر الجامعة العربية احمد ابو الغيط

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