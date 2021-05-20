تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة صن داونز

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.





وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.





وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا لحسم التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفريق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.



