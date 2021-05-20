Advertisements
تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة صن داونز
الخميس 20/مايو/2021 - 04:15 م
علي نبوي
Advertisements
أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا لحسم التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفريق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.
Advertisements