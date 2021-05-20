نجوم الأهلي يتحتفلون بعيد ميلاد "ربيعة" قبل مواجهة صن داونز

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا.





وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد ربيعة، كما حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على تهنئة اللاعب قبل بداية المران.





وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، واشتمل على جوانب فنية وخططية، وأجرى المدير الفني للفريق تقسيمة بطول الملعب.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



