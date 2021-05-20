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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في جمهورية مصر العربية

الخميس 20/مايو/2021 - 04:16 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ20 من مايو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غداً

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الطقس غداً الجمعة، حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
الطقس غدا الجمعة

وأشارت الهيئة، إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
حالة الطقس المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة      34 20 

الإسكندرية  27 19 

مطروح     26 17 

سوهاج      38 24 

قنا          40 24 

أسوان     41   26 

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