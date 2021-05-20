تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء



عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إجتماعا مع عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتناول المحافظ خلال الإجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاع النظافة وخاصة فى مدينة المنصورة نطاق أحياء شرق وغرب المدينة باعتبارها عاصمة المحافظة.



حيث قرر المحافظ تنفيذ خطة مشتركة لعدد من الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة للإرتقاء بمستوي النظافة ورفع القمامة بنطاق أحياء مدينة المنصورة بإشراف السكرتير العام المساعد..

وأكد " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني وأهمية الإلتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وسرعة تحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم بالتنسيق مع كافة قطاعات المرافق والخدمات مشيرا إلى أن سرعة التجاوب مع المواطنين فى حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم يؤكد الحرص التام للدولة وأجهزتها المختلفة على مصالح المواطنين ويعطى الدافع القوي للمشاركة المجتمعية على تحقيق المزيد من الإنجاز..

وفي ذات السياق طالب المحافظ بضرورة العمل المستمر لفرق الوحدات المحلية العاملة في إزالة الإشغالات مؤكدا على اهمية التعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين تأكيدا لهيبة الدولة وتنفيذا للقانون..

هذا وقد طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من ملفات التصالح بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين ودراسة زيادة أعداد لجان الفحص لسرعة الإنجاز في هذا الملف..

كما طالب " مختار" بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية وسرعة دخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة..

وفي نهاية الإجتماع اكد محافظ الدقهلية أننا جميعا علينا ان نعمل بروح الفريق من أجل تلبية مطالب وإحتياجات مواطنى الدقهلية وخاصة ما يتعلق بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة لهم.

حضر الإجتماع رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ورؤساء مراكز ومدن السنبلاوين ونبروه ومحلة دمنة وبني عبيد وشربين ودكرنس وميت سلسيل.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ففى محافظة الدقهلية