مناظرة النيابة لجثة عجوز الزيتون: كدمات وكسور بالجسم

كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة مسن ألقي نفسه من الطابق السادس من شرفة منزله بمنطقة الزيتون، أنها لرجل يبلغ من العمر 65 سنة وبها كدمات كسور متفرقه بجسده

وبكامل ملابسها.





كما أمرت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثة المتوفي وتسليمها لذويه.





تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الاهالى بسقوط مسن من شرفة شقته بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.