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برلمانية: تطبيق اتكلم عربي الالكتروني فرصة جديدة لتعلم الاجيال الناشئة اللغة العربية

الخميس 20/مايو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" بالتعاون مع "نهضة مصر"، مؤكدة انها فرصة لجميع الاجيال الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية.

واوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، ان هذا التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

وشددت عضو مجلس النواب، على أنَّ هذا التطبيق جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية، كما انها تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل.

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