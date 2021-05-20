تراجع البطالة الأمريكية لأدني مستوي منذ مارس الماضى

قالت وزارة العمل الأميركية إن معدلات البطالة الأمريكية مستمرة في الانخفاض وتراجعت الأسبوع الماضي ليبلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى في حقبة جائحة كورونا عند 444 ألف طلب، أي منذ مارس 2020.





وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز قد توقعوا ارتفاعه بـ 452 ألف طلب جديد، حيث تستمر صورة الوظائف في التحسن بفضل إعادة الانفتاح الاقتصادي المتسارع في جميع أنحاء البلاد.





هذا ويمثل المجموع انخفاضًا عن الأسبوع السابق البالغ 478 ألف طلب. هذا وبلغ مجموع المطالبات أكثر من 2.3 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.





وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 450 ألف طلب في أحدث أسبوع.





ما زالت الطلبات أعلى بكثير من نطاق 200-250 ألف الذي يعتبر من المؤشرات المصاحبة لأوضاع جيدة في سوق العمل.





وكانت الطلبات قد تراجعت من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020 عند 6.149 مليون.





ويبحث أرباب العمل في شتى القطاعات، من الصناعات التحويلية إلى المطاعم والحانات عن عاملين رغم أن حوالي عشرة ملايين أمريكي عاطلون عن العمل.





ويُعتقد أن نقص دور رعاية الأطفال وسماح معظم المدارس بحضور جزئي فقط للتلاميذ وأيضا المخاوف المستمرة من جائحة كوفيد-19 وتقاعد العاملين المرتبط بها كلها عوامل تسهم أيضا في نقص العمالة.