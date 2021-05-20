هل ينجح صلاح في توجيه الضربة القاضية لـ"هاري كين"؟





وتعد مباراة كريستال بالاس بمثابة نهائي للدوري الإنجليزي لكتيبة ليفربول التي ترغب في تحقيق الفوز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.





وفي ظل الصراع على بطاقات التأهل إلى دوري الأبطال، فإن هناك صراع آخر على لقب الهداف يأمل محمد صلاح في حسمه لصالحه، فهو يأتي في صدارة ترتيب الهدافين متساويا مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر وفي جعبة كل لاعب 22 هدفا.





وتأتي مباراة كريستال بالاس على ملعب أنفيلد لتكون بمثابة فرصة جيدة لصلاح لزيادة غلته التهديفية والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين منفردا.





ونستعرض جدول ترتيب الهدافين على النحو التالي:





يختتم ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم بمواجهة كريستال بالاس.