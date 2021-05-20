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رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجوم الأهلي قبل موقعة صن داونز

الخميس 20/مايو/2021 - 04:30 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على توجيه رسالة لنجوم الفريق الأول، قبل يومين من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم". 


وتابع: "مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".


وشدد مدير الكرة على أن جلسته مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.


وأكد مدير الكرة أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.


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مواجهة صن داونز سيد عبد الحفيظ

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