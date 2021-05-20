نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي حصول نجمه الإسباني روبن دياز على جائزة أفضل لاعب في السنة الممنوحة من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.





وتوّج دياز موسمه الأول المميز مع سيتي بالجائزة بعدما أسهم بشكل فعال في فوز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.





وعلّق دياز على فوزه بالجائزة: "إنه شرف كبير، أنا سعيد جداً جداً ولكن، لم يكن باستطاعتي تحقيق أي شيء لولا نجاح الفريق ككل".



