Advertisements
نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
الخميس 20/مايو/2021 - 04:31 م
Advertisements
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي حصول نجمه الإسباني روبن دياز على جائزة أفضل لاعب في السنة الممنوحة من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.
وتوّج دياز موسمه الأول المميز مع سيتي بالجائزة بعدما أسهم بشكل فعال في فوز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وعلّق دياز على فوزه بالجائزة: "إنه شرف كبير، أنا سعيد جداً جداً ولكن، لم يكن باستطاعتي تحقيق أي شيء لولا نجاح الفريق ككل".
وبات دياز أول مدافع ينال الجائزة منذ ستيف نيكول في عام 1989 وهو اللاعب الثالث الذي يحصدها في موسمه الأول بعد الألماني كلينسمان (1995) والإيطالي زولا (1997).
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements