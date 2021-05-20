Advertisements

نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

الخميس 20/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي حصول نجمه الإسباني روبن دياز على جائزة أفضل لاعب في السنة الممنوحة من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

وتوّج دياز موسمه الأول المميز مع سيتي بالجائزة بعدما أسهم بشكل فعال في فوز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعلّق دياز على فوزه بالجائزة: "إنه شرف كبير، أنا سعيد جداً جداً ولكن، لم يكن باستطاعتي تحقيق أي شيء لولا نجاح الفريق ككل".

وبات دياز أول مدافع ينال الجائزة منذ ستيف نيكول في عام 1989 وهو اللاعب الثالث الذي يحصدها في موسمه الأول بعد الألماني كلينسمان (1995) والإيطالي زولا (1997).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي روبن دياز دياز

أخبار تهمك

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ ساعة و نصف

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 16 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. محمد صلاح يترقب أول تتويج في 2019

نتائج قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.. صدام ناري بين أرسنال والمان يونايتد

وست بروميتش "حجازي" في مهمة صعبة أمام برايتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

كين يحصد جائزة أفضل لاعب في انجلترا لعام 2018

يورجن كلوب يصدم محمد صلاح.. وهذه المرة السبب فان دايك

كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:14 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله