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كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

الخميس 20/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقام أحد أحد الوكلاء المغاربة بعرض اللاعب علي الجهاز الفني للزمالك، مقابل 5 ملايين دولار خلال الصيف المقبل، وهو ما رفضه كارتيرون بعد مشاوراته مع  اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة النادي.

وأوضحت إدارة نادي الزمالك أن ثمن سفيان رحيمي كبير ومبالغ فيه ولا تستطيع خزينة النادي تحمل هذا المبلغ الضخم، بالإضافة إلى أنه ليس مهاجمًا صريحًا بل أنه يجيد اللعب في مركز 10.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع رأس حربة هداف متميز ليكون خليفة لمصطفي محمد، والذي يلعب معارًا في صفوف جالطة سراي التركي.

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي في 16 مباراة بالدوري المغربي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5، أما في بطولة الكونفدرالية الا?فريقية فقد شارك في 6 لقاءات نجح خلالها في هز شباك الخصوم 3 مرات وصنع هدفًا وحيدًا.

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سفيان رحيمي الوداد الزمالك الأهلي

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