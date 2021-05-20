مناقشة إنشاء مشروعات النفع العام على ١٨ قطعة أرض في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام برئاسة إجتماع اللجنة العليا المشكلة لبحث كافة قطع الأراضى المتبرع بها لإقامة مشروعات النفع العام التي تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.



وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي 18 قطعة أرض من المستوفاة للشروط لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بعدد من مراكز ومدن المحافظة...

ففي مركز السنبلاوين تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قيراط لإنشاء مدرسة إبتدائي بقرية طنباره وتمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 متر لإنشاء مسجد بقرية الحصوه كمًا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 180 متر لإحلال وتجديد مسجد بعزبة 9 بقرية المقاطعه وأيضا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قيراط لإنشاء وحدة صحية بكفر قنصوه.

وفي مركز ميت غمر تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جصفا وكذا الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 قيراط و7 أسهم لإنشاء مدرسة تجريبية بصهرجت الكبري وأيضا تم الموافقة علي إستئجار قطعة أرض مساحتها 14 قيراط لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بصهرجت الكبري.

وفي مركز بلقاس تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية عش العقاب والموافقة علي عمل سور دير القديسة دميانة ببلقاس خامس..

وفي مركز المطرية تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم اساسي بالعصافره.

وفي مركز دكرنس تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 1 فدان و6 قيراط لإنشاء مجمع مدارس ( لغات - تعليم اساسي ) بقرية المحمودية بالإضافة إلي الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 425 متر لتوسعات مدرسة ميت طريف وايضا تم الموافقة علي تخصيص مساحة 300 متر لإحلال وتجديد مسجد عزبة وديع الربيعة..

وفي مركز شربين تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر لإنشاء مجمع معاهد أزهرية للفتيات ( إبتدائي - إعدادي ) بكفر يوسف وتمت الموافقة علي تغيير نشاط مدرسة اعدادي ثانوي الي مركز شباب بعزبة المهندس الصبريه علي مساحة 19 قيراط و20 سهم..

وفي مركز اجا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط لإنشاء مسجد بقرية تلبنت..

وقد وجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير للمجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية سواء من خلال التبرع بقطع الأراضي أو تبرعات مالية للمساهمة فى إقامة منشآت تعليمية أو طبية وخدمية لمواطني هذه المحافظة العريقة.