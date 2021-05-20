Advertisements

مناقشة إنشاء مشروعات النفع العام على ١٨ قطعة أرض في الدقهلية

الخميس 20/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام برئاسة إجتماع اللجنة العليا المشكلة لبحث كافة قطع الأراضى المتبرع بها لإقامة مشروعات النفع العام التي تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي 18 قطعة أرض من المستوفاة للشروط لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بعدد من مراكز ومدن المحافظة...
ففي مركز السنبلاوين تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قيراط لإنشاء مدرسة إبتدائي بقرية طنباره وتمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 متر لإنشاء مسجد بقرية الحصوه كمًا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 180 متر لإحلال وتجديد مسجد بعزبة 9 بقرية المقاطعه وأيضا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قيراط لإنشاء وحدة صحية بكفر قنصوه.
وفي مركز ميت غمر تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جصفا وكذا الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 قيراط و7 أسهم لإنشاء مدرسة تجريبية بصهرجت الكبري وأيضا تم الموافقة علي إستئجار قطعة أرض مساحتها 14 قيراط لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بصهرجت الكبري.
وفي مركز بلقاس تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية عش العقاب والموافقة علي عمل سور دير القديسة دميانة ببلقاس خامس..
وفي مركز المطرية تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم اساسي بالعصافره.
وفي مركز دكرنس تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 1 فدان و6 قيراط لإنشاء مجمع مدارس ( لغات - تعليم اساسي ) بقرية المحمودية بالإضافة إلي الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 425 متر لتوسعات مدرسة ميت طريف وايضا تم الموافقة علي تخصيص مساحة 300 متر لإحلال وتجديد مسجد عزبة وديع الربيعة..
وفي مركز شربين تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر لإنشاء مجمع معاهد أزهرية للفتيات ( إبتدائي - إعدادي ) بكفر يوسف وتمت الموافقة علي تغيير نشاط مدرسة اعدادي ثانوي الي مركز شباب بعزبة المهندس الصبريه علي مساحة 19 قيراط و20 سهم..
وفي مركز اجا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط لإنشاء مسجد بقرية تلبنت..
وقد وجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير للمجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية سواء من خلال التبرع بقطع الأراضي أو تبرعات مالية للمساهمة فى إقامة منشآت تعليمية أو طبية وخدمية لمواطني هذه المحافظة العريقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ ساعة و نصف

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الوزراء" يخصص 6 قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية بالقليوبية

تخصيص 6 آلاف متر لإنشاء مجمع شرطي متكامل ببني سويف

تخصيص 5 آلاف متر لإنشاء مشروعات خدمية ببني سويف

برئاسة السكرتير العام.. الموافقة على 18 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بمراكز ومدن الدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:14 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله