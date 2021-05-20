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السيطرة على حريق هائل بجوار مرور الجيزة بالدقي

الخميس 20/مايو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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إندلع حريق هائل داخل "منور" بأحد العقارات بمنطقة بين السرايات، بحي الدقي، وسط محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل "منور "، بأحد العقارات المجاورة لـ" مقر مرور الجيزة القديم"، بمنطقة بين السرايات، بحي الدقي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في المنور وامتدت النيران إلى شقة في الطابق الأول مستخدمة كمخزن قطع غيار سيارات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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