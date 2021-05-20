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"هنقرأ فى الأجازة" عرض عرائس متحركة بثقافة القليوبية

الخميس 20/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تم بثها أونلاين بصفحة الفرع الرسمية، حيث قدم قسم المكتبات بالفرع، مراجعة لرواية "مصر القديمة" للأديب العالمي نجيب محفوظ بصوت رحاب عوني، وورشة حكي لرواية "قصة مدينتين" لتشارلز ديكنز، بصوت الطالبة آريج إسلام، إلى جانب عرض عرائس متحركة بعنوان "هنقرأ في الاجازة" تحريك وصوت هبة عبدالرؤوف، كما أعد بيت ثقافة شبين القناطر ورشة حكي بمسرح العرائس المتحركة لقصة "يوميات ماسة" تحريك وصوت مها سعد، وقدم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة حكي لقصة "الراعي الكاذب" بصوت هبة عبدالرؤوف، فيما أعد بيت ثقافة الخانكة ورشة حكي لقصة "دجاج في كل مكان" بصوت مروة سلامة.




أقام قصر ثقافة بنها معرض فنون تشكيلية للموهوبين بقاعة رخا، شارك فيها الفنانين "نسمة جمال الدين، ورؤي الشيمي، ولمياء عزت، زينب محمد"إشراف الفنان محمد عكاشة، كما عقد نادي تكنولوجية المعلومات بالقصر، محاضرة عن تعريفات جهاز الكمبيوتر وعمل نسخة تشغيل جديدة، شرح المحاضر ماذا يجب أن تفعل بعد تنصيب الويندوز؟ فهناك مجموعة كبيرة من الخطوات التي يجب عليك القيام بها فور الإنتهاء من تنصيب نسخة ويندوز جديدة على الكمبيوتر الخاص بك، ولكن أهم خطوة أو الخطوة الأولى التى يجب عليك القيام بها هى ثبيت التعريفات على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك حتى تتمكن من استخدامه بشكل صحيح بدون التعرض لأى مشكلة، بجانب إقامة نادي المرأة بالقصر ورشة تعليم إيتامين، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال.

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