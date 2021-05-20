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بعد المذابح.. أرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد تركيا

الخميس 20/مايو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
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رفعت أرمينيا دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان خلال مواجهات إقليم كاراباخ.

 

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلقيها دعوى قضائية من أرمينيا ضد تركيا في التاسع من مايو الجاري.

 

 

الشكوى الارمينية تتعلق بالدور الذي لعبته تركيا خلال المواجهات التي وقعت في الفترة بين 27 سبتمبر/ أيلول و9 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 بمنطقة كاراباخ، حيث تتهم أرمينيا تركيا بدعم القوات المسلحة الأذربيجانية خلال المواجهات.

 

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها ستبحث أولا ما إن كان بالإمكان قبول الطلب أم لا.

 

قبول المحكمة الطلب يجعل تركيا تخضع للتقييم من حيث إن كانت قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أم لا.

 

جدير بالذكر أن أرمينيا وأذربيجان سبق وأن تقدمتا ضد بعضهما البعض بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث اتهمتا بعضهما البعض بانتهاك حقوق الانسان.

 

وخلال المواجهات التي اندلعت العام الماضي بمنطقة كاراباخ تمكن الجيش الأذربيجاني من استرداد الأراضي التي فقدها مطلع تسعينات القرن الماضي.

 

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، غير أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي توصلت الدولتان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.

 

وتتواصل المخاوف من تجدد المواجهات بالمنطقة، فقبل فترة قصيرة اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك حدودها غير أن السلطات الأذربيجانية قامت بتكذيب هذه الادعاءات.

 

هذا وبإمكان الدولتين رفع دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي وذلك باعتبارهما دولتين عضوتين

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محكمة اوروبية اوروبا الارمن ارمينيا

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