Advertisements

لبنان تطلق نظام جديد لصرف العملات الأجنبية

الخميس 20/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
أطلق لبنان الذي انهارت عملته بفعل أزمة مالية عميقة برنامجا للحصول على الدولارات عبر البنوك بسعر مماثل للمستويات التي يعرضها المتعاملون غير الرسميين.

كان الرئيس ميشال عون قد قال في مارس إنه من المقرر السماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق، لكن البنك المركزي لم يصدر آليات لنظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارت يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأمريكية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو. 

وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو.

ولم يذكر ما إذا كان العملاء سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة “الصيرفة” الجديدة للبنك المركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.

كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 يوم الخميس. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

أسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

أخبار تهمك

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ ساعة و 28 دقيقة

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:14 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله