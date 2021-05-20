لمرورها بحالة نفسية.. تفاصيل محاولة انتحار فتاه في الدقهلية

أصيبت فتاة بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص دوائية عن طريق الخطأ، لمرورها بحالة نفسية سيئة ببندر المطرية فى محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز المطرية من مستشفى المطرية بوصول دعاء ح. ع. 20 سنة بدون عمل ومقيمة بندر المطرية مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص دوائية.



بانتقال الضباط والفحص وسؤالها، قررت بأنها تعانى من حالة اكتئاب فقامت على إثرها بتناول جرعة زائدة من أقراص دوائية عن طريق الخطا، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٢١ ٢٠٢١ إدارى مركز المطرية، وجارى العرض على النيابة العامة.