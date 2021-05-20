نجم الأهلي يقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ أكثر من عام كامل.





وبات محمد محمود صانع ألعاب الفريق، على أعتاب العودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما قطع شوط كبير في طريق التعافي من الإصابة.





ويقوم محمود في الوقت الحالي، بتنفيذ برنامجه الأخير، حيث عانى من إصابتين بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إصابة في الركبة.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت المقبل على ملعب لوكاس موريبي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدفين دون رد.



