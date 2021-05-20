مبابي : بنزيما يعرف ما يمكنه تقديمه لنا في المنتخب

أشاد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعودة مواطنه كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني إلى صفوف المنتخب الفرنسي من أجل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في الشهر المقبل.





وفجر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء بنزيما لأول مرة بعد غياب طويل دام لأكثر من 5 سنوات ليُدعم خط هجوم بطل العالم في بطولة اليورو.





وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أنا سعيد للغاية بعودة بنزيما ولطالما قلت إنني أريد اللعب بجانب أفضل اللاعبين وبنزيما لا يوجد الكثير من اللاعبين أفضل منه في العالم".





وأضاف: "بنزيما يعرف ما يمكنه تقديمه لنا في المنتخب، فهو لعب 10 سنوات بقميص ريال مدريد ويعرف الضغط جيدًا ولديه الموهبة".





وتابع: "بالنسبة للاعبين الكبار فمن السهل عليهم التأقلم سريعا لذلك أنا متأكد أنه سيتكيف في زمن قياسي".





وعن الموسم الحالي لباريس سان جيرمان، علق مبابي قائلا:"نتمنى الوصول لأعلى مستوى ممكن ونحاول ألا نضع حدًا لطموحنا، أساعد فريقي للفوز بالألقاب وشاهدت الزملاء والموظفين والجميع سُعداء بالتتويج بلقب الكأس، هذا ما يهمني وأنا سعيد جدا".





وعن رأي الكثير بأنه أفضل لاعب في العالم، اختتم مبابي تصريحاته قائلا: "من الجيد دائما أن يتحدث الناس عنك لكن الانتصار هو عمل الفريق بأكمله، هذا الفريق وضعني في أفضل الظروف، أنا فقط أحاول مساعدة زملائي، فهم بذلوا أقصى جهد".



