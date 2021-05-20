"المرور" تعلن عن غلق كلي لمحور اللبيني لمدة يومين.. تعرف على السبب

قالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري ترسا الجديد الكائن أعلى محور المريوطية، محور اللبيني، محور الأربعين والذي يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية.





ونوهت الإدارة، بأن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بالكوبري وذلك أعلى محور اللبيني تحديدا عند تقاطع محور اللبيني مع شارع الأربعين في الاتجاهين، وسوف يستلزم ذلك إجراء غلق كلي لمحور اللبيني بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 صباح غد الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 22-5-2021 على أن تكون الأعمال والغلق الكلي فقط من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة الأعمال.





وأشارت، إلى أنها ستقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:





أولًا: - القادم من نفق اللبيني ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري.





- يستمر بالسير بعد نفق اللبيني لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسي يمينًا.





- استكمال السير بشارع ترعة السيسي حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم الدخول يسارًا بشارع الأربعين واستكمال السير وصولًا حتى محور اللبيني مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.





ثانيًا:- القادم من الطريق الدائري ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبيني " شارع الاهرام- شارع الملك فيصل:-





- يتم الدخول يمينًا اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلي بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبيني وطريق المريوطية بمحيط منطقة الاعمال.





- استكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن اعلى ترعة المريوطية ثم السير يسارًا بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع الاهرام وشارع الملك فيصل.



