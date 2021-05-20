بعثة بيراميدز تصل نيجيريا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة بورت هاركوت بنيجيريا استعدادا لخوض مباراة أنيمبا في إطار الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.





ووصلت بعثة بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، على أن تنتقل مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.



