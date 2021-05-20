عقب إعادة فتح الشواطئ يوم السبت القادم بالإسكندرية.. تعرف على أسعار الدخول والخدمات

استعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بكامل طاقتها لإعادة فتح الشواطئ، عقب إغلاقها منذ ربيع 2020، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الإربعاء إعادة فتح الشواطئ والحدائق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وتبدأ محافظة الإسكندرية فتح الشواطئ يوم السبت القادم، وتنقسم شواطئ محافظة الإسكندرية إلى العامة، الخدمة لمن يطلبها، المميزة، والسياحية، بإجمالي 66 شاطئًا، و"الفجر" ينشر لك الأسعار وتقسيم الشواطئ.

الشواطئ العامة

هناك 7 شواطئ عامة بالإسكندرية، بقيمة 5 جنيهات للفرد الواحد شاملة معه"معدات الشاطئ ودورات المياه"، وفي حال طلب أدوات إضافية فأن قيمة الشمسية 3جنيهات، كرسي1 جنيه، تربيزة 2 جنيه، وهم:

• شاطئ ميامي في المنتزه أول

• شاطئ السرايا في سيدي بشر

• شاطئ جليم في منطقة جليم

• شاطئ سيد درويش في منطقة بحري

• شاطئ المكس في منطقة المكس

• شاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش

• شاطئ الهانوفيل في منطقة الهانوفيل

شواطئ الخدمة لمن يطلبها

تأتي سعر شواطئ الخدمة لمن يطلبها 10 جنيهات للفرد الواحد تشمل معه معدات الشاطئ ودورات المياه، ويسمح لمن يملك الشواطئ أن يدفع قيمة 2 جنيه، عدا شاطئ الأنفوشي والهانوفيل فأن قيمة سعر التذكرة 7 جنيهات للفرد شاملة معه معدات الشاطئ ودورات المياه، وهم:

• شاطئ الإسكندر في العصافرة

• ادوارد خراط في شاطئ سيدي بشر

• شاطئ إيناس حقي في سيدي بشر

• الأنفوشي الغربي في رأس التين

• باب البحر في رأس التين

• رأس التين الغربي في رأس التين

• الدخيلة شرق في الدخيلة

• الدخيلة غرب في الدخيلة

• شاطئ هدير في البيطاش

• شاطئ تقسيم الملاح في البيطاش

• شاطئ السلام في الهانوفيل

• شاطئ الهانوفيل الخدمة في الهانوفيل

• شاطئ زهراء الهانوفيل في الهانوفيل

• شاطئ الكناري في الهانوفيل

• شاطئ مارينا أبو يوسف في منطقة أبو يوسف

• أبو يوسف شرق في منطقة أبو يوسف

• أبو يوسف 2 في منطقة أبو يوسف

• شاطئ الزهور في منطقة أبو يوسف

• شاطئ فاميلي بيتش شرق في منطقة الكيلو 21

• شاطئ فاميلي بيتش غرب في الكيلو 21

• شط إسكندرية غرب في الكيلو 21

• المساحة الصخرية في أبو تلات في منطقة أبو تلات

• كرير 2 غرب في منطقة برج العرب

الشواطئ المميزة

سعر التذكرة 15 جنيه، بعدد 22 شاطئ، وهم:

• شاطئ وانلي في المندرة

• شاطئ العصافرة في منطقة العصافرة

• شاطئ فريسكا في منطقة ميامي

• ميرامار الشرفي في منطقة سيدي بشر

• ميرامار الأوسط في منطقة سيدي بشر

• شاطئ سيدي بشر في منطقة سيدي بشر

• شاطئ الفنار في منطقة سيدي بشر

• شاطئ أبو هيف في منطقة سيدي بشر

• اسحق حلمي في منطقة سيدي بشر

• السلسلة في منطقة الشاطبي

• شاطئ بحري في منطقة بحري

• شاطئ رأس التين شرق في منطقة رأس التين

• شاطئ بليس1 في منطقة البيطاش

• شاطئ بليس2 في منطقة البيطاش

• شاطئ البيطاش في منطقة البيطاش

• كافتيريا الهانوفيل"المساحة الرملية المقابلة لها" في منطقة الهانوفيل

• شاطئ الهانوفيل شرق في منطقة الهانوفيل

• الهانوفيل غرب في الهانوفيل

• شهرزاد في منطقة أبو يوسف

• السلام 2 في منطقة أبو يوسف

• أبو تلات 1 في منطقة أبو تلات

• أبو تلات 2 في منطقة أبو تلات



الشواطئ السياحية

تأتي سعر الشواطئ السياحية بقيمة 25 جنيه للفرد الواحد، عدا شط إسكندرية الشرقي في منطقة العجمي سعر 20 جنيه، وهم:

• شاطئ طاحونة المندرة في منطقة المندرة

• شاطئ البوريفاج في منطقة العصافرة

• شاطئ جزيرة الدهب في العصافرة

• شاطئ محمود سعيد في منطقة سيدي بشر

• شاطئ ستانلي في منطقة ستانلي

• شط الإسكندرية الشرقي في منطقة العجمي



شواطئ التشغيل الليلي



شواطئ تعمل في الفترة المسائية عقب وقت الغروب، سعر دخول الفرد 4 جنيهات تشمل"1 جنيه كرسي- 1جنيه دخول دورة مياه- 2 جنيه سعر تربيزة"، وهم:

• شاطئ السرايا في منطقة السرايا

• شاطئ ميامي في منطقة ميامي

• شاطئ جليم في منطقة جليم

• شاطئ الأنفوشي في منطقة رأس التين

• شاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش

• شاطئ الهانوفيل في منطقة الهانوفيل







