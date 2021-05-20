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إخلاء سبيل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته في الطالبية

الخميس 20/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إخلاء سبيل طبيب الأسنان الطالبية المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته الخاصة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة تحرش طبيب أسنان بموظفة بإحدى المولات داخل عيادته بالطالبية، أن المجني عليها كانت تحضر بعيادته لحشو ضروسها، فكانت حضرت جلستين.

وأفادت التحقيقات، أنه في إحدى الجلسات، كانت تتناقش معه أثناء الجلسة ببعض الأمور الحياتية ومنها المشاكل الزوجية، مما شجعه للتحرش بها والتحسس على جسدها، وعندما نهرته السيدة اعتذر، ثم قدمت بلاغ ضده.

وأمرت النيابة العامة، أمس بحبس طبيب أسنان لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بالجيزة.

اتهمت موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، طبيب أسنان بالتحرش بها، خلال تواجدها داخل عيادته بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغًا من موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بقيام طبيب أسنان بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل عيادته بنطاق القسم.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الغرب، توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وأحاله اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

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